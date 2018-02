Verdict valt: nieuwe zeesluis op plaats oude Visartsluis 28 februari 2018

02u42 0 Brugge De kogel is door de kerk: de nieuwe zeesluis in Zeebrugge komt op de plaats van de verouderde Visartsluis. Dat is de verwachte keuze van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Met de beslissing wordt dus niet gekozen voor het Verbindingsdok. Dat was een andere, maar veel duurdere mogelijkheid. Er is tien jaar over de nieuwe sluis gediscussieerd en een tijd geleden zat het dossier nog in het slop. De sluis, die 1,2 miljard euro moet kosten, zal 55 meter breed zijn, 427 meter lang en 15 meter diep. Ze zou niet alleen een pak breder worden, ook het bodempeil wordt dieper en er komt een tunnel voor doorgaand (vracht)verkeer, de zogenaamde NX, onder het water. De tram zou wel bovengronds - en dus over de sluis - blijven rijden. Voor fietsers zou er een brug komen. De haven van Zeebrugge krijgt zo, naast de Isabellasluis, een tweede toegang tot de achterhaven. Eind vorig jaar nog was er wat ongerustheid in de buurt, in de Stationswijk, omdat de sluis daaraan zal grenzen.





35 onteigeningen

Volgens de nota van Weyts wordt de bewoning maximaal gespaard: er moeten in dit scenario 35 eigendommen onteigend worden, terwijl er in andere scenario's 184 onteigeningen voorzien waren. Volgens Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) was het Verbindingsdok mogelijk een beter alternatief, maar moet het dossier wel vooruitgaan. "De sluis is een noodzaak voor de haven, maar er moet gesproken worden met alle betrokkenen." Het stadsbestuur maakt alvast gewag van maatregelen om het dorp zoveel mogelijk te sparen van hinder. Vrijdag keurt de Vlaamse regering de voorkeursbeslissing van Weyts goed. Dan kan het openbaar onderzoek starten. De voorbereidende werken moeten beginnen in 2019. (BHT)