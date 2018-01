Veldwegel na 3 jaar eindelijk hersteld 02u28 0 Foto Benny Proot De buurtbewoners wandelen de verbindingsweg door de velden in.

Een veldwegel, tussen de Ten Wallestraat en Patentestraat in Lissewege, is zaterdag ingewandeld door de buurtbewoners. Eindelijk, want de verbindingsweg was al drie jaar onbegaanbaar door een fout van een landbouwer. Die had op paasmaandag 2014 niet alleen zijn veld, maar ook de wegel omgeploegd. "Na drie jaar actie en besprekingen is het toch gelukt om de wegel te laten herstellen", zegt Georgine Lemmens. "Het is toch belangrijk, want voor veel mensen is dit een veilige verbinding. Wij roepen ook iedere wandelaar op om deze veldwegel te gebruiken, maar ook om de orde en netheid te bewaren. Dit biedt de beste garantie dat we de wegel lang kunnen behouden." (BHT)