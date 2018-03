Veldbestorming Cerclefans blijft onbestraft 13 maart 2018

De supporters van Cercle Brugge die zaterdagavond bij de promotie naar eerste klasse op het veld liepen, hoeven geen straf te vrezen.





Volgens de politie van Brugge waren er té veel mensen op het plein om actie te ondernemen. Nochtans riskeerden alle supporters die op het terrein liepen volgens de voetbalwet een streng stadionverbod, temeer omdat op voorhand duidelijk werd gecommuniceerd dat het verboden was. Ook de speaker in het stadion riep dit vlak voor het laatste fluitsignaal af.





Camerabeelden uit het Beerschot-vak zullen wel worden doorgestuurd naar de Antwerpse politie. Voor hen is het belangrijk om de relschoppers te identificeren. (MMB)