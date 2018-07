Veiligere N31 eindelijk klaar VERKEER VANUIT ZEEBRUGGE KAN WEER NAAR BRUGGE-CENTRUM BART HUYSENTRUYT

20 juli 2018

Na vijftien jaar werken is de N31 Expresweg veiliger en indrukwekkender dan ooit: het laatste van zeven kruispunten aan de Bevrijdingslaan is klaar. Het verkeer uit Zeebrugge kan vanaf nu vlot het centrum van Brugge binnen. "Files en ongevallen zijn nu hopelijk verleden tijd", zegt Koen Surdiacourt van Agentschap Wegen en Verkeer.

De werken aan de N31 gingen van start in 2004. Het masterplan voor een veiligere N31 tussen het knooppunt E40 en Zeebrugge werd nadien in verschillende fases uitgevoerd. Alle verkeerslichten tussen Chartreuse en de Bevrijdingslaan zijn daarbij weggewerkt: op zeven kruispunten in totaal. Het meest indrukwekkende zijn wellicht vele bruggen voor wie eronder rijdt op de Koning Albert I-laan.





Veel verkeer

"De Expresweg is in 1972 aangelegd, maar moest veiliger worden. Er gebeurden veel ongevallen en door het toegenomen verkeer waren er ook veel files", zegt Annick Lambrecht (sp.a), voorzitter van de gemeenteraad in Brugge. "De samenwerking tussen de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer is sinds het begin van de werken optimaal geweest. Uiteindelijk vielen de files door de werken goed mee. Zeker tijdens het laatste werk aan het kruispunt Bevrijdingslaan waren er nauwelijks problemen."





Op het vernieuwde kruispunt kon je al een paar weken de tunnel gebruiken om richting E40 te rijden of vanuit de Bevrijdingslaan richting Zeebrugge. Sinds gisteren, rond 16 uur, kan je die beweging ook omgekeerd maken: vanuit Zeebrugge richting stadscentrum van Brugge. "Vroeger nam je de bocht en stond je voor verkeerslichten", zegt Koen Surdiacourt van Agentschap Wegen en Verkeer.





"Dat was een heel onveilige situatie. Hier zijn ook verschillende ongevallen gebeurd. De nieuwe situatie is een pak veiliger. De brug brengt je naadloos tot in de Bevrijdingslaan, de toegangspoort tot Brugge."





Bomen aangeplant

Het laatste werk kostte 5,5 miljoen euro, op een totaal van 66 miljoen langs de hele N31. Twee jaar lang werd aan het laatste kruispunt gewerkt. "De bomen die gekapt werden, hebben we opnieuw aangeplant naast het complex. Dat is nu een bosje geworden. Al wat nu nog rest, is wat afwerking, waar het verkeer geen hinder van zal ondervinden", zegt Surdiacourt. Nu alles is afgewerkt kan je zonder problemen vlot vanuit het binnenland via Brugge en de nieuwe A11





naar Knokke rijden.





Wie de richting Zeebrugge kiest, heeft wel nog verkeerslichten aan Lissewege. Of daar nog aan een oplossing wordt gewerkt, is voorlopig onduidelijk. Wellicht blijft de huidige situatie daar nog minstens tien jaar van tel.