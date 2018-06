Veiliger naar school dankzij paaltjes op kerkplein 26 juni 2018

De basisschool Christus-Koning van het Sint-Lodewijkscollege in de Gerard Davidstraat heeft voortaan een veilige doorgang voor voetgangers en fietsers over het kerkplein.





Over de volledige breedte van het plein zijn afgelopen weekend paaltjes geplaatst, die auto's en trage weggebruikers van elkaar scheiden. De ouderraad en raadslid Sandrine De Crom (Open Vld Plus) ijveren al lang voor een veiligere toegang tot de school. De Crom heeft zelf twee kinderen die school lopen in Christus-Koning. "Sinds 1 september staat Fieto de verkeersclown bijna dagelijks aan het zebrapad langs de Leopold I-laan, om als gemachtigd opzichter de scholieren veilig te laten oversteken. Daarnaast heeft de ouderraad een jaar geleden ook enkele aanpassingen gevraagd om de omgeving veiliger te maken", zegt ze. Manoeuvrerende en foutgeparkeerde auto's veroorzaken al lang onveilige situaties op het kerkplein. "Er is uiteindelijk gekozen om paaltjes te plaatsen over de volledige breedte van het kerkplein, zodat voetgangers voortaan veilig het plein kunnen dwarsen richting schoolpoort", zegt schepen van Onderwijs Pablo Annys (sp.a). "Ook de doorgang over het voetpad rond de kerk werd met een paaltje afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De toegang voor hulpdiensten blijft uiteraard gegarandeerd." Er komt vanaf september bovendien een schoolstraat, in het gedeelte bij de afdeling Gerard Davidstraat 57, tussen de Joe Englishstraat en Karel de Floustraat. (BHT)