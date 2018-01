Veiliger naar school dankzij fietsroute BEWEGWIJZERD PARCOURS NA DOOD YAMEN (6) AAN SINT-LODEWIJKSCOLLEGE BART HUYSENTRUYT

19 januari 2018

02u46 0 Brugge De dood van fietsertje Yamen (6) aan het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries is niet voor niks geweest. De stad en de scholen van Assebroek hebben een veilige route klaar, waarlangs jonge fietsers vlot naar school kunnen. Het parcours is 5,9 kilometer lang en passeert alle scholen. "Als het onze kinderen helpt: des te beter", stelt Katrien Mussche van Olva De Touwladder.

De verkeerseducatieve route, kortweg 'vero', vertrekt vanuit het Daverlo-centrum en wordt via 26 paaltjes bewegwijzerd langs een parcours doorheen Assebroek. Op het traject van 5,9 kilometer kom je zes scholen tegen: Steinerschool Guido Gezelle, BuLo Wonderwijs, Olva De Touwladder, Olva Sint-Kararina, Jan Fevijn Assebroek en BuSo Haverlo.





De route is een van de maatregelen die de stad neemt om de schoolomgevingen voor jonge fietsers veiliger te maken. Die maatregelen komen er na het dodelijk ongeval met de kleine Yamen (6), die onder een vrachtwagen terechtkwam ter hoogte van het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries. Dat is eind februari een jaar geleden. "Die gebeurtenis is een zwarte bladzijde voor onze stad. Het was nodig om nog eens alle moeilijke verkeerspunten te overlopen en in kaart te brengen. Deze fietsroute kan kinderen helpen om een veilige weg naar school te kiezen", zegt schepen van Onderwijs Pablo Annys (sp.a).





Brochure

Alle scholen van Assebroek werkten eraan mee en brachten de moeilijke kruispunten in kaart. Ze kregen deze week een brochure waarop die knelpunten aangeduid staan. Leerkrachten van het vijfde en zesde leerjaar kunnen er meteen mee op pad. "Het is de bedoeling dat we onze fietsers van 10, 11 of 12 jaar de route laten afleggen en hen uitleggen waar ze moeten op letten", zegt Katrien Mussche, vervangend directeur van Olva De Touwladder. "Onze school is erom bekend dat ze veel doet voor de verkeersveiligheid. Deze route past perfect in die filosofie. Alles wat helpt om het voor onze kinderen veiliger te maken, is welkom."





Fietsexamen

Naast ingrepen zoals schoolstraten of meer veiligheid rond de schoolpoorten wil de stad ook in andere deelgemeenten aan de slag met zo'n veilige route. "Volgend jaar komt Sint-Andries aan de beurt. En daarna willen we nog alle andere deelgemeenten met zo'n kaart uitrusten", zegt Annys. Ouders en grootouders van kinderen die in Assebroek school lopen, kunnen op dinsdag 24 april om 19.30 uur naar een infoavond in De Touwladder. Op 17 en 18 mei krijgen de 170 schoolverlaters van het basisonderwijs in Assebroek voor het eerst een fietsexamen. Zij zullen dan het parcours moeten afleggen.