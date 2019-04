Veilige verkeersroute naar basisschool Sint-Lodewijks Bart Huysentruyt

Brugge In Sint-Andries is de tweede bewegwijzerde fietsroute rond de basisschool Sint-Lodewijks Doornstraat klaar.

Vorig jaar kwam er ook al zo'n veilig parcours in Assebroek. Leerlingen van het zesde leerjaar namen langs die route van vijf kilometer deel aan een fietsexamen. “Dit is een route waarlangs ouders en kinderen, maar ook leerkrachten verkeersvaardigheden kunnen inoefenen zonder een gevaar te betekenen”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis (sp.a). “Dit is meer dan zomaar een verkeerslesje geven in de klas, maar vaardigheden leren in het verkeer zelf.” In Sint-Andries is de route ruim zes kilometer lang. In mei zullen 250 leerlingen hierlangs een fietsexamen afleggen. Nog dit jaar komt er een gelijkaardige route in Christus-Koning. Daar is de politie van Brugge momenteel mee bezig.