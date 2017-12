Veganrestaurant #Food verlaat binnenstad na vier jaar 02u42 0 Foto Proot Dave Ruysschaert en Emmanuel Bîtu van #Food. Brugge Hamburger- en veganistisch restaurant #Food heeft het toeristische centrum verlaten. Ze heropenden zopas langs de Scheepsdalelaan. "We waren het beu dat toeristen vroegen naar frieten, stoofvlees en mosselen, want dat hebben we niet", zegt Dave Ruysschaert.

Zaakvoerders van #Food zijn de Bruggelingen Dave Ruysschaert en Emmanuel Bîtu. Ze openden in april 2013 langs de Oude Burg hun hamburger- en veganistisch restaurant met een hashtag. "We kozen de naam #Food voor ons restaurant, omdat een vriendin van ons tot vervelens toe hashtags gebruikte op haar sociale media. De naam zegt waarvoor we staan: duidelijk, strak, modern", vertelt Dave. "Onze zaak zijn we gestart met basisgerechten zoals croques, salades en quiches, maar is in de loop der jaren uitgegroeid tot een restaurant met een groot veganistisch aanbod. Vlees- en viseters komen ook aan hun trekken."





Maar het koppel verhuisde zopas uit de drukte van de Oude Burg. "We waren het eerlijk gezegd beu dat toeristen vroegen naar frietjes, stoofvlees, cola en mosselen. Dat bieden we niet aan. Er zijn genoeg alternatieven in de binnenstad. We hebben natuurlijk wel hamburgers in ons assortiment, maar op een andere manier dan fastfood."





Muziek

Alles op de kaart is gebaseerd op muziek, zelfs de onderleggers zijn vinylplaten. Alle huisbereide gerechten dragen de titel van een nummer en de nummers worden er ook gespeeld, zodat mensen hun gerecht horen als ze aan het eten zijn.





"Vroeger waren de burgers de toppers, nu valt vooral het konijn, de rabiosa of een lasagne met chorizo en paprika in de smaak. Onze volledige kaart is lactosevrij en voor de helft glutenvrij, maar echt iedereen kan hier terecht." (BHT)