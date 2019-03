Veertiger verkocht meer dan 20 kilo cannabis vanuit appartement in hartje Brugge: woning stond gekend als “Brugse coffeeshop” Siebe De Voogt

28 maart 2019

14u22 0 Brugge Drie jaar lang verkocht Bruggeling Geert C. (48) drugs vanuit z’n appartement in het centrum van de stad. Zijn flat stond in het milieu gekend als “de Brugse coffeeshop”. Nu hangt de veertiger dertig maanden cel boven het hoofd.

De Brugse politie kreeg in maart 2016 informatie dat Geert C. op grote schaal cannabis verkocht vanuit z’n flat in de Steenstraat. Kort nadien verhuisde de man naar een appartement in de Katelijnestraat. Tijdens observaties zagen de speurders verschillende gekende druggebruikers bij de man over de vloer komen. Op 23 november 2017 werden tijdens een huiszoeking 26 joints en meer dan een kilo cannabis aangetroffen bij C. “De beklaagde woonde samen met zijn moeder. Zij mocht van hem geen gsm hebben, omdat hij per se onder de radar wilde blijven.” Volgens de moeder van C. was haar zoon al drie jaar bezig met het verhandelen van drugs. Het openbaar ministerie vervolgde hem uiteindelijk voor de verkoop van 22,5 kilo cannabis. Hij zou daarmee 90.000 euro omzet gedraaid hebben.

De Bruggeling hangt nu dertig maanden cel boven het hoofd. De man zelf vraagt een straf met uitstel. “Mijn cliënt kreeg acht jaar geleden problemen aan z’n hart”, pleitte zijn advocaat Franky Baert. “Hij ging bij z’n moeder wonen, maar stilaan konden ze de huur van hun appartement niet meer betalen. Om hun financiële problemen het hoofd te bieden, besloot mijn cliënt drugs te verkopen. Hij heeft gegokt en verloren en zat zes maanden in de gevangenis. Daar is hij tot inzicht gekomen.” Ook de zoon van Geert C. stond donderdagmorgen terecht voor het bezit van minder dan een gram coke. Hij krijgt wellicht opschorting van straf. Uitspraak op 25 april.