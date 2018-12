Veertiger riskeert 37 maanden cel voor stalking en doodsbedreigingen Mathias Mariën

13 december 2018

17u31 0 Brugge Een 42-jarige man riskeert een effectieve celstraf van 37 maanden voor het belagen van elf vrouwen. Sammy H. bedreigde zijn slachtoffers bovendien talloze keren met de dood.

De beklaagde leerde de vrouwen meestal kennen via datingsites en probeerde hen te versieren om onderdak te vinden. Toen de vrouwen een punt zetten achter de relatie, bleef Sammy hen echter bestoken met sms’jes en telefoontjes. In die berichten schreef hij vaak dat hij hen ‘ging doodslaan’. H. dreigde ook de keel over te snijden van de vader van één van de slachtoffers. Daarnaast stond hij ook terecht voor slagen en verwondingen op twee ex-partners. De feiten speelden zich af tussen oktober 2016 en februari 2018, toen de beklaagde in de gevangenis belandde. De slachtoffers zijn afkomstig van diverse regio’s zoals Brugge, Gistel, Oostende, Blankenberge, Moorslede en Puurs. Volgens de gerechtspsychiater voelt elke afwijzing voor H. als een onaanvaardbare krenking. Bovendien kreeg hij in Hasselt al een voorwaardelijke straf voor gelijkaardige feiten. Het Brugs parket dringt daarom aan op een effectieve celstraf van 37 maanden. Sammy H. voelde zich naar eigen zeggen bedrogen door de vrouwen. “Ik wilde gewoon mijn spullen terug en een vergoeding voor werken aan hun huis. Bij eentje gaat het over veel geld”, zei hij op de zitting. De beklaagde bleef wel de slagen en verwondingen ontkennen. Voor de andere feiten stelde de verdediging een voorwaardelijke straf voor. De rechter doet uitspraak op 10 januari.