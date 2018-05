Vechtpartij met ex-stamgasten op Thaise markt BROERS MOCHTEN AL LANG CAFÉ NIET MEER BINNEN WEGENS 'AGRESSIEF' MATHIAS MARIËN

24 mei 2018

02u47 0 Brugge De zaakvoerder van 'Café De Leeuw' in Varsenare is nog minstens een week werkonbekwaam na een vechtpartij met twee ontevreden stamgasten op de Thaise markt in Brugge. Yves Hendrickx kreeg er stampen op het hoofd en liep kneuzingen en een hersenschudding op.

Yves Hendrickx (55) kon gisterenmiddag nog steeds niet vatten wat twee broers afgelopen zondag bezielde bij hun bezoek aan de Thaise markt aan het station van Brugge. De sympathieke cafébaas uit Varsenare was er samen met zijn vriendin Anong Sakhonphan aan het genieten van een rustige dag, toen het plots verkeerd liep. Het koppel werd in de loop van de avond geconfronteerd met twee voormalige stamgasten aan wie in het verleden al een handvol keer de toegang tot 'Café De Leeuw' werd ontzegd. "De broers waren steevast agressief. Zo'n volk kunnen wij niet tolereren in onze zaak", schetst Hendrickx de situatie vanuit zijn standpunt. "Ondertussen waren we er al zo'n twee jaar van verlost. Althans, dat dachten we."





Kopstoot

Vrijwel meteen kwam het op de Thaise markt tot een confrontatie. "Ik vroeg om ons gerust te laten, maar dat viel duidelijk niet in goede aarde", gaat hij verder. Volgens de man kreeg hij van een van de broers een kopstoot, waarna het op de grond tot een schermutseling kwam. "Maar daarmee was de kous jammer genoeg niet af. Enige tijd later vielen ze mij van achteren aan. Ze duwden me op de grond en schopten tegen mijn hoofd." Het was uiteindelijk de organisatie die tussenbeide kwam en de politie verwittigde.





Donkere ruimte

Hendrickx ging na het afleggen van een verklaring richting ziekenhuis voor een controle. Daar stelden ze geen zware breuken vast, maar toch is de ellende voor de man nog niet voorbij. "Toen ik dinsdag probeerde te werken in het café, bleef mijn hoofd bonken. Dit is niet normaal, dacht ik. Een doktersbezoek later was de diagnose duidelijk: een hersenschudding", zegt Hendrickx, die ook met diverse kneuzingen rondloopt. Hij is nog minstens een week arbeidsonbekwaam. Zijn vriendin Anong zal in die tijd niet op zijn hulp kunnen rekenen. De vijftiger zelf moet zoveel mogelijk in een donkere ruimte blijven of een zonnebril dragen.





De tegenpartij, die volgens het koppel volledig verantwoordelijk is voor de vechtpartij en de gevolgen, spreekt de versie van de cafébaas tegen. Volgens de broers was er sprake van wederzijdse slagen. De politie van Brugge kon gisteren enkel bevestigen dat er een onderzoek loopt. Over de omstandigheden spreken ze zich in het belang van het onderzoek niet uit. "Voor mij is het belangrijkste dat de daders gestraft worden voor hun laffe daad. Wij waren enkel in Brugge om een rustige middag te beleven", besluit Hendrickx. Al lijkt het er sterk op dat ook de tegenpartij met verschillende tegenargumenten haar gelijk zal willen bewijzen.