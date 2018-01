Vechtersbaas krijgt weer 6 maanden cel 02u42 0

Een 27-jarige Oostendenaar heeft in de Brugse rechtbank 6 maanden cel gekregen voor een zoveelste vechtpartij. Shane D. kreeg het op 8 april aan de stok met een Ierse toerist in het Brugse uitgaanscentrum. Amper tien dagen voordien had hij nog 200 uren werkstraf gekregen voor zijn aandeel bij een brutale home invasion in Oostende. "Op camerabeelden was te zien hoe de beklaagde het vuur aan de lont stak", sprak de procureur op de vorige zitting. "Het slachtoffer wilde tussenkomen, maar kreeg verschillende vuistslagen te verwerken. Hij weet gewoon niet hoe hij zich moet gedragen. Hij toont geen enkel respect voor anderen. Ik vorder de maximumstraf en heb spijt dat ik niet meer kan vragen." D. kwam in het verleden al meermaals in aanraking met het gerecht, onder meer voor voetbalgeweld. "Moest ik me door die Ier in elkaar laten slaan?", vroeg hij zich af. (SDVO)