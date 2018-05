Vechtende portier riskeert 12 maanden na nieuwe feiten 17 mei 2018

02u40 0

Een man met een fiks strafblad uit Brugge riskeert 12 maanden cel na nieuwe feiten. M.D. ging eerst op 1 november 2016 door het lint in een café, omdat slachtoffer D.D. per ongeluk tegen hem aan botste. Hij gaf hem enkele rake vuistslagen waardoor hij zijn neus brak en zijn enkel bezeerde. En op 7 oktober vorig jaar was M.D. aan het werk als portier in Club D, wat hij zelf ontkent. Een bloemenverkoper versperde hij hardhandig de toegang en gaf hij een vuistslag. "Maar dat ontken ik, ik was daar niet eens", zei M.D. "En bij dat eerste heb ik me geëxcuseerd", leek hij zijn daden te vergoelijken. Slachtoffer D.D. vraagt 1.100 euro. Vonnis op 19 juni. (JHM)