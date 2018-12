Varenslaan plots afgesloten: “We wisten van niks” Bart Huysentruyt

De huizen van de doodlopende Varenslaan, een zijstraat van de Lange Molenstraat in Sint-Andries, zijn al een hele dag niet te bereiken door werken. De aannemer die de Lange Molenstraat heraanlegt, heeft de straat mogelijk per vergissing volledig afgesloten door het kruispunt open te leggen. “Daardoor konden we onze huizen al van ‘s morgens vroeg niet uit”, zegt Carolien Danneels. “We wisten van niks. We zijn ons huis aan het verbouwen en konden de werkmannen geen toegang geven. De werken liggen dus stil.” Ook de huisartsenpraktijk De Essen was een hele dag niet te bereiken. “We mochten een hele dag patiënten opbellen en hen op de hoogte brengen dat onze straat met de wagen niet bereikbaar was.” De bewoners van de Lange Molenstraat werden per brief verwittigd, die van de Varenslaan niet. “Het is een vreemde situatie", zegt schepen van Openbare Werken Philip Pierins (sp.a). “Ik laat onderzoeken wat fout gelopen is. In elk geval moeten die mensen opnieuw hun huizen in of uit kunnen. Daar maakt de stad snel werk van.”