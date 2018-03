Vandalen weer actief in Spoorwegstraat BRANDSTICHTING, AUTOSPIEGELS AFGETRAPT, NU DEURBELLEN VERDWENEN SIEBE DE VOOGT

06 maart 2018

02u35 0 Brugge Vijf maanden nadat op twintig huizen een brandmerk werd aangebracht, is de Spoorwegstraat in Sint-Michiels opnieuw in de ban van een mysterieuze vandalenstreek. Zaterdagnacht stelden meer dan tien bewoners vast dat hun deurbel werd afgerukt. Een nacht eerder werden al de spiegels van drie wagens afgetrapt. "Ik zit intussen al aan 1.000 euro kosten", zegt Ronny Braet (59).

Al meer dan dertig jaar woont Ronny Braet (59) langs de Spoorwegstraat in Sint-Michiels, maar een periode als de voorbije maanden maakte hij nooit eerder mee. Net als bij negentien andere woningen in dezelfde huizenrij, werd in oktober zijn voordeur "gebrandmerkt". Zaterdagnacht werd zijn bluetooth deurbel dan weer afgekraakt.





"Ik had nog maar net een nieuwe gekocht, want de vorige was stuk gegaan", zucht Ronny. "De eerste factuur van de herstelling van mijn voordeur is nog maar weg, of de volgende komt er al weer aan. Zaterdagnacht werd er aangebeld, maar ik besteedde er geen aandacht aan. Het ging om enkele dronken feestgangers die belletje trek deden, dacht ik. Zondagmorgen klopte de politie echter aan. Ik vond het al raar dat ze aanklopten en zag toen dat mijn bel verdwenen was."





Ronny heeft geen idee wie de vandalen zijn die het op zijn straat gemunt hebben. "Ik vermoed dat het om jongeren gaat die dronken terugkomen van de stad, al blijft het wel raar dat het telkens om dezelfde huizenrij gaat. Het mag eens gaan stoppen. Ik zit intussen al met 1.000 euro kosten. Die jongeren moeten eens de gevolgen van hun daden leren inschatten. In oktober was een paneel van mijn voordeur bijna volledig doorgebrand. Voor hetzelfde geld breidt de brand zich uit en vallen er slachtoffers."





Meer dan tien bewoners dienden afgelopen weekend klacht in bij de politie, nadat hun deurbel afgerukt werd. Een nacht eerder werden al de spiegels van drie wagens afgetrapt.





Dochter bang

"Ik hoorde een luide knal en ben naar buiten gelopen", vertelt Joachim Filip. "Op het einde van de straat zag ik nog een jongen van ongeveer 1,80 meter groot en een kap op zijn hoofd wegvluchten. Ik woon hier nu drie jaar samen met mijn vrouw, 17-jarige zoon en 10-jarige dochter. Zij heeft ook schrik. In oktober werd het zadel van onze Vespa in brand gestoken. Wat als het volgende keer ons huis is? Ook onze deurbel was zaterdagnacht plots verdwenen. Wie houdt zich met zoiets bezig? We hopen dat de politie actie onderneemt."





De Brugse politie kan voorlopig weinig commentaar kwijt. "Het onderzoek wordt in al zijn facetten gevoerd", zegt woordvoerder Philippe Tankrey. "Over de precieze inhoud kunnen we om evidente redenen niets kwijt."