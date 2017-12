Vandalen breken drankautomaten open 02u26 0 Foto Mathias Mariën De schade aan de automaten is enorm.

Twee jonge vandalen hebben zondagnacht twee automaten vol frisdrank en blikjes bier opengebroken bij carwash Desmet langs de Koning Albert I-laan in Brugge. Op camerabeelden is te zien hoe het duo zowel om middernacht als om 3 uur 's nachts met beide voeten vooruit het glas forceert.





"Ondertussen is het de vierde keer in drie jaar tijd dat dit ons overkomt", zuchten de zaakvoerders.Een zorgeloze kerstnacht was allesbehalve voor de eigenaars. Toen de politie hen midden in de nacht opbelde, bleken de vogels al gaan vliegen. De schade is aanzienlijk. Twee automaten zijn volledig vernield. De inhoud, blikken bier en frisdrank, verdween spoorloos. Opvallend: de automaat met eten vlak ernaast, bleef onaangeroerd. "Ze zullen grote dorst gehad hebben. Leuk is dit natuurlijk niet. Maar oké, het blijft materiële schade die te herstellen valt", zegt zaakvoerder Kevin Desmet. De eigenaars hebben rond de carwash zestien camera's geïnstalleerd.





Uit die beelden blijkt dat het om twee jonge twintigers gaat.





De politie zal de zaak verder onderzoeken. (MMB)