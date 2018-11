Vandaal bekrast verkeerde wagen 08 november 2018

De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een wagen die werd bekrast in de Vindictivestraat in Zeebrugge. De eigenaar merkte zijn beschadigde voertuig 's ochtends op en schrok zich een hoedje toen hij de krassen zag. Het opschrift 'fuck Ignace' wijst erop dat het mogelijk om een persoonlijke kwestie gaat. Alleen heet de eigenaar van de wagen David en heeft hij geen flauw idee wie het op zijn wagen had gemunt. Mogelijk vergiste de dader zich van voertuig. Voor de eigenaar wordt het sowieso een dure zaak om de krassen uit de wagen te krijgen. (MMB)