Vanaf juni nummerplaatherkenning op Maalse Steenweg 21 maart 2018

03u01 0 Brugge Langs de N9 Maalse Steenweg in Sint-Kruis zijn de voorbereidende werken gestart waarbij de vaste flitspalen worden vervangen door trajectcontrole. "Vanaf juni moet de volledige installatie operationeel zijn", bevestigt Dirk Vanhuysse van het AWV. Op de Brugse ring is de installatie niet meer voor dit jaar.

Het nieuws dat er in Brugge twee nieuwe trajectcontroles komen, was al langer bekend. Nu heeft het Agentschap Wegen en Verkeer ook een concrete planning opgemaakt waarin het systeem in voege moet treden. Vanaf juni passen snelheidsduivels best op langs de N9 Maalse Steenweg in Sint-Kruis richting Sijsele.





De voorbereidende werken voor de installatie van de nieuwe flitspalen met ANPR-camera's zijn daarbij gestart. Concreet gaat het over de afstand tussen kilometerpaal 88,7 en 90,5. Voor de kenners van de streek: van enkele honderden meter voor sterrenrestaurant De Jonkman tot net voor de rotonde aan de militaire basis is Sijsele. De basis van de installaties zijn daar nu al duidelijk te zien. Alles bij elkaar gaat de trajectcontrole over een afstand van 'amper' 1,8 kilometer.





Door de nummerplaatherkenning zullen ook bestuurders die bijvoorbeeld onverzekerd rondrijden, meteen uit het verkeer kunnen gehaald worden. "De installatie van de ANPR-camera's is volop bezig", zegt Dirk Vanhuysse van AWV.





Voor wie liever geen trajectcontroles ziet opduiken, is er ook goed nieuws. De aangekondigde trajectcontrole op de R30 Brugse Ring staat voorlopig niet meer gepland voor 2018. (MMB)