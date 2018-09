Van Volcem ronselt kiezers in Varsenare (maar voor provincieraad) 05 september 2018

Opvallend beeld langs de Gistelse Steenweg in Varsenare, op nauwelijks een paar honderd meter van de gemeentegrens met Brugge. Daar staat een verkiezingsbord van kandidaat-burgemeester Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). De twee borden, aan beide zijden van de drukke invalsweg, zijn gelijkaardig aan de andere affiches van de politica op grondgebied Brugge en tonen de woorden: 'een nieuwe motor voor Brugge'. Reclame maken in een buurgemeente, mag dat wel? "Er volgt binnenkort nog een sticker met verduidelijking dat het hier gaat om een bord voor de provincieraadsverkiezingen", duidt Van Volcem. "Ik ben namelijk ook lijstduwer voor de provincie en ik moet dus uiteraard ook in andere West-Vlaamse gemeenten zichtbaar zijn." (BHT)