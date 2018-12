Van Volcem is koningin van de vragen Bart Huysentruyt

21 december 2018

Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) was de voorbije zes jaar het meest actieve gemeenteraadslid in Brugge. Ze diende 71 interpellaties in.

Van Volcem kroont zich daarmee tot de koningin van de vragen. Ze kwam onder meer vaak tussen over mobiliteitsproblemen in Brugge en verdedigde ook de belangen van handelaars. De komende zes jaar kan ze haar titel in elk geval niet verdedigen, want Van Volcem wordt vanaf 2 januari 2019 de nieuwe schepen van Financiën en Openbare Werken. Het zilver is voor Sammy Roelant. Hij diende 45 interpellaties in. Roelant deed dat tijdens de eerste jaren als fractieleider van Groen, later als onafhankelijk raadslid. Roelant stond op geen enkele verkiezingslijst en verdwijnt uit de gemeenteraad. Op plaats drie staat Ann Soete, de vroegere fractieleider van N-VA, en nu bij Open Vld Plus. Zij deed 40 interpellaties. Soete wordt de komende tweeënhalf jaar schepen van onder andere Onderwijs.