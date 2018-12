Van Renterghem houdt 21ste Vakantiesalon Bart Huysentruyt

Het Brugse reisbureau Van Renterghem organiseert in het weekend van 5 en 6 januari 2019 al voor de 21ste keer een Vakantiesalon Reizen. Place to be is de Garemijnzaal onderaan het Brugse Belfort. Tussen 10 en 18 uur kan je er telkens gratis binnen. De nieuwe bestemmingen in de kijker zijn de Azoren, Canada, Peru en de Noorse Fjorden. Je kan er ook terecht voor citytrips of groepsreizen. Het bureau telt 16 medewerkers. Komende week wordt in Brugge hun gekende vakantiekrantje verdeeld.