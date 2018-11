Van politieagente tot hardleerse mensensmokkelaar ITALIAANSE IN ONS LAND VEROORDEELD TOT 37 MAANDEN CEL SIEBE DE VOOGT

08 november 2018

02u21 1 Brugge Zelf beweert deze Italiaanse ex-politieagente dat ze een moeder is die door de schulden van haar drugsverslaafde zoon in het nauw werd gedreven. Maar volgens het Belgische gerecht, die haar tot 37 maanden cel veroordeelde, is Franca M. (55) lid van een internationale smokkelbende. Vorig jaar werd ze betrapt met drie illegalen in de haven van Zeebrugge. En ze heeft veel meer op haar kerfstok.

Een moeder die alles over heeft voor haar kind. Dat was hoe de Italiaanse Franca M. (55) zich een jaar geleden voordeed toen ze met drie Albanezen in haar Nissan werd betrapt in de haven van Zeebrugge. Het drietal wilde met de ferry in Groot-Brittannië geraken. Ze deden zich voor als Italianen, maar spraken geen woord Italiaans. Bovendien bleken hun identiteitspapieren vervalst. Franca M. hield aanvankelijk de lippen stijf op elkaar, maar ging uiteindelijk toch door de knieën. Ze vertelde emotioneel aan de politie hoe ze in Italië bedreigd werd door een Albanese bende. "Mijn zoon gebruikt al sinds jaar en dag drugs en heeft enorm veel schulden bij hen. Ze vroegen mij eenmalig te smokkelen en in ruil zouden ze 3.000 euro van zijn schulden kwijtschelden."





Maar het parket stelt zich ernstige vragen bij de rol die de Italiaanse zichzelf toemeet.





Valse papieren

Volgens procureur Frank Demeester maakt ze deel uit van een internationale smokkelbende. "De vrouw bleek eerder al overtochten richting Groot-Brittannië te hebben gemaakt en werd vorig jaar in het Franse Boulogne-Sur-Mer al eens veroordeeld tot drie maanden cel voor gelijkaardige feiten. Bovendien heeft het Italiaanse gerecht haar dit voorjaar nog een huisarrest opgelegd omdat ze werd genoemd in een grootschalig onderzoek naar de vervalsing van identiteitspapieren."





Het Italiaanse gerecht startte dat onderzoek eind 2015 op toen bleek dat tientallen Pakistanen speciaal naar het Italiaanse Pistoia trokken om er een verblijfsvergunning aan te vragen. De speurders verdenken Franca M. dat ze meewerkte met een 17-koppige bende die tegen betaling papieren regelde voor illegalen. De vluchtelingen moesten bedragen tot 1.500 euro betalen om in Italië te mogen blijven. Als politieagente op het immigratiebureau van Pistoia kon Franca M. vanop de eerste rij beslissen over hun verblijfsvergunning.





'Met pensioen'

Alles wijst er dus op dat de Italiaanse in Zeebrugge allesbehalve aan haar proefstuk toe was. De Brugse strafrechter veroordeelde Franca M. gisteren daarom tot 37 maanden cel, waarvan 12 maanden met uitstel. Ze zat al een deel van haar straf uit in voorhechtenis en bevindt zich op dit moment in Italië, dus de kans is groot dat ze niet effectief naar de gevangenis moet. "Ze is intussen ook met pensioen en wil zich nu volledig focussen op het afkickproces van haar zoon", zegt haar advocate Nadia Lorenzetti. "Met de hele zaak in Italië beweert ze overigens helemaal niets te maken te hebben."