Van pedaal vergist: vijftiger rijdt tuincentrum Aveve binnen 19 januari 2018

02u45 0 Brugge Een 56-jarige Bruggeling is met zijn wagen binnengereden bij tuincentrum Aveve langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis. De vijftiger had zich op zijn parkeerplaats vergist van pedaal. Niemand raakte gewond, al schoof de auto net naast de kassa's.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend even na 10 uur toen er al heel wat klanten in het tuincentrum rondliepen. De bestuurder van de Toyota had net zijn inkopen gedaan en stond vlak voor de winkel geparkeerd. Bij het vertrekken liep het verkeerd. In plaats van op zijn rem te duwen, gaf de Bruggeling gas. De gevolgen waren niet min: de volledige uitgang van Aveve raakte vernield. Gewonden vielen er niet. Al kan dat eerder een ongelooflijk geluk genoemd worden, aangezien de auto vlak bij de kassa's passeerde. Heel wat mensen zagen het ongeval gebeuren en kwamen met de schrik vrij.





De winkel kon na de opkuiswerken wel gewoon de deuren openen. Gisterochtend was het gapende gat al opnieuw dichtgetimmerd. Bij Aveve zelf willen ze liever niet reageren op het bizarre ongeval. (MMB)