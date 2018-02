Van 'logisch' tot 'verrassend': tegenstrevers zijn verdeeld 16 februari 2018

02u35 0 Brugge De politieke tegenstanders reageren verdeeld op de uitspraken van Renaat Landuyt.

Pol Van Den Driessche (N-VA) is opvallend positief over zijn tegenstrever. Hij stelt dat de uitlatingen 'de logica van democratie' respecteren. "Renaat maakt de zaken voor de kiezer heel duidelijk", aldus PVDD. "Zo voert hij een strijd om de sjerp zoals het zou moeten. In het huidige systeem kan je als lijsttrekker heel goede resultaten halen en toch in de oppositie belanden. Als iemand minder stemmen haalt, heeft de kiezer gesproken. Landuyt wil dat de bevolking voor hém kiest en niet voor zijn partij. Daar hou ik wel van. Afschrijven doe ik hem zeker niet. Renaat wordt vaak onderschat. Ik verwacht nog een fikse eindsprint van hem", zegt Pol Van Den Driessche.





Bij CD&V reageren ze net het tegenovergestelde. "Ik ben verrast door zijn woorden", bekent lijsttrekker Dirk De fauw. "In Vlaanderen zijn er nu eenmaal geen rechtstreekse verkiezingen om de burgemeesterssjerp. De grootste partij kan het burgemeesterschap in principe opeisen. Hij maakt de komende verkiezingen erg persoonlijk. Ik hoor trouwens Renaat zeggen dat ik maar voor een paar jaar burgemeester wil zijn als ik verkozen word. Voor de duidelijkheid: als ik burgemeester word, zal dat voor de volle zes jaar zijn", aldus De fauw.





Open Vld benadrukt dat ieder zijn eigen strijd moet leveren. "Maar als de huidige burgemeester stopt, ben ik erg gemotiveerd om over te nemen", zegt lijsttrekker Mercedes Van Volcem. "Wij zijn het alternatief na vijf jaar stilstand. Zijn uitspraak komt wel verrassend over. Hij houdt niet vast aan zijn macht. Misschien is het de bedoeling om Annick Lambrecht als opvolger te lanceren? Enfin, het is aan de kiezer om te beslissen." (MMB)