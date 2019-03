Van lef gesproken: ex-liefje van inbreker gaat verloren smartphone terugvragen bij slachtoffers Siebe De Voogt

15u43 0 Brugge “Hallo mijnheer, mijn vriend heeft zijn smartphone verloren toen hij hier aan het inbreken was. Hebt u hem gevonden?” Glenn Vanderhaegen (33) geloofde zijn oren niet, toen hij woensdagnamiddag het ex-vriendinnetje van een inbreker aan zijn deur kreeg. De 23-jarige Bruggeling stuurde het meisje vanuit de gevangenis op pad in de buurt om zijn gsm terug te vinden.

Guillaume C. (23) uit Brugge werd afgelopen weekend aangehouden na een inbraak in de Rodebeukendreef in Sint-Andries. Hij gooide er vorige week vrijdag een zware bloempot en een steen door de ruit aan de achterzijde van een woning. De twintiger doorzocht het huis en wilde de vlucht nemen met zijn buit, toen hij betrapt werd door de buurman. Een buurjongen kon de vluchtende inbreker fotograferen, waarop de politie hem snel kon oppakken. Guillaume C. bleek immers geen onbekende te zijn voor het gerecht. Tijdens zijn vlucht moet de man wellicht zijn smartphone verloren zijn in de buurt. Meer dan waarschijnlijk gaf hij z’n ex-vriendinnetje, een jonge vrouw uit Oostende, de opdracht om de gsm te gaan zoeken. En dat vanuit de gevangenis.

Verkeerde plaats

Woensdagnamiddag stond ze plots voor de deur bij Glenn Vanderhaegen (33) in de Legeweg, op enkele honderden meters van het penitentiair complex. “Ze had eerst bij m’n buurman aangebeld en ook aan hem gevraagd of hij de smartphone van haar vriendje niet gevonden had”, vertelt Glenn. “Hij had haar doorverwezen naar ons, omdat er ook hier vorige maand was ingebroken. Dat meisje moet zich vergist hebben van plaats. Ze vroeg naar een tuinhuisje met bamboe, maar dat hebben wij helemaal niet. Ze sprak ook van een inbraak op vrijdag, maar die bij ons dateert al van maandag 18 februari.” Ook bij Glenn werd aan de achterzijde van zijn huis ingebroken. De inbreker sloeg eerst een stoel kapot tegen het raam en gooide nadien een baksteen door het glas. “Hij moet geweten hebben dat wij niet thuis waren en ook mijn ouders niet, die naast ons wonen. Zij waren op het moment van de inbraak net gaan wandelen met de hond.”

Geld gehandicapte zoon gestolen

Bij Glenn maakte de dief 250 euro buit: het nieuwjaarsgeld van zijn dochtertje en het gehandicapte zoontje van zijn vriendin. “Hij was enorm aangedaan door de inbraak. Dat heb ik dat meisje ook duidelijk gezegd. Het is ongelooflijk hoeveel lef ze had. Ik dacht na de inbraak dat we er niets meer over zouden horen. De politie had, voor zover ik weet, ook nog geen verdachte op het oog. Misschien kan het vriendje van dat meisje nu ook wel gelinkt worden aan de inbraak bij ons. Ze besefte alleszins wel dat ze verkeerd zat. Toen ze bij ons vertrok, zag ik haar opnieuw richting gevangenis wandelen. Wie weet ging ze die jongen wel het slechte nieuws melden.” Of het meisje ook effectief de smartphone van C. terugvond, is niet duidelijk. Toevallig of niet bood ze woensdagavond wel een iPhone te koop aan op haar Facebookpagina en vrijdagmorgen was ze naar eigen zeggen onderweg naar haar thuisland Kosovo.