Van Knokke naar Brugge op WK tijdrijden? BREYDELSTAD POMPT 360.000 EURO IN WERELDKAMPIOENSCHAP 2021 BART HUYSENTRUYT

07 juli 2018

02u36 0 Brugge "Het is ons menens om, na het verlies van de Ronde, toch wielerstad te blijven." Dat zegt Brugs burgemeester Renaat Landuyt, nu de Vlaamse regering officieel zijn kandidatuur heeft ingediend voor de organisatie van WK wielrennen in 2021. De tijdritten zouden verreden worden van Knokke-Heist naar Brugge. De Breydelstad investeert hiervoor 360.000 euro.

Elk jaar in september vindt het wereldkampioenschap wielrennen in een andere gaststad of regio plaats. Op het congres van de UCI (internationale wielerunie, red.), tijdens het WK in het Oostenrijkse Innsbruck eind september dit jaar, wordt beslist waar het kampioenschap in 2021 zal plaatsvinden. Vlaanderen is een stevige kanshebber, met ritten in lijn in Antwerpen, Mechelen en Leuven, én de tijdritten voor vrouwen, mannen, U23 en junioren tussen Knokke-Heist en Brugge. In de Breydelstad zou de aankomst liggen. "Brugge is niet alleen een kunststad met een rijk patrimonium, maar bovendien ook een bloeiende sportstad", stipt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) aan. "We leggen veel ervaring in de schaal met de organisatie van wielerwedstrijden zoals de Elfstedenronde en de Driedaagse Brugge-De Panne. Het zou ons imago van fietsstad versterken als in 2021 Brugge het decor vormt voor de strijd om de regenboogtrui."





100 jaar

In 2021 zal het precies honderd jaar geleden zijn dat het eerste WK werd verreden. "Dat jaar zal de UCI daarom een nooit geziene internationale mediacampagne opzetten naar aanleiding van deze Century-edition", stelt Leopold Lippens, burgemeester van Knokke-Heist. "Voor ons is dit een ideale gelegenheid om ons in de eerstkomende jaren, als aanloop naar deze 'centennial', wereldwijd te promoten als toeristische badplaats. Met een prestigieuze tentoonstelling 100 jaar WK in het Casino en een startpodium met de kustlijn als decor, zou dit evenement de plaatselijke horecasector een geweldige boost geven."





Prachtige beelden

Brugge kan bovendien uitpakken met een rijke geschiedenis op wielervlak. 18 jaar lang waren ze er startplaats voor Vlaanderens Mooiste. "Ik denk dat we na het verlies van de Ronde, waar we voor alle duidelijkheid niks aan konden doen, aangetoond hebben dat we niet bij de pakken blijven zitten", zegt Renaat Landuyt. "De twee nieuwe wielerwedstrijden, plus de Great Bruges Marathon, zijn mooie vervangers. En nu zetten we dat nog eens kracht bij met de aankomst van een wereldkampioenschap. Wat we hier aan centen in investeren (360.000 euro, voor Knokke is geen bedrag bekend, red.), krijgen we dubbel en dik terug dankzij de prachtige beelden van onze stad wereldwijd. En ook onze lokale handel kan er maar wel bij varen." En de Ronde? "Binnen drie jaar wordt een nieuw contract toegewezen. Benieuwd of we dan wel weer bij de gesprekken worden betrokken", aldus Landuyt.