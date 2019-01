Van Geel stond morgen van de feiten voor de deur van z’n beste vriend: “Hij was stil en wilde niet zeggen wat er gebeurd was” Siebe De Voogt

31 januari 2019

08u35 1 Brugge In het Brugse assisenhof is de vierde dag van start gegaan van het proces rond de dodelijke steekpartij op de Brugse Markt van 4,5 jaar geleden. Suleyman Betelguiriev (25) en Steven Van Geel staan terecht voor de dood van Mikey Peeters (19). Die werd in de nacht van 29 op 30 mei 2014 om het leven gebracht met 6 messteken. Volg alles op deze pagina.

Voordat de burgerlijke partijen donderdag hun pleidooien houden, kwamen eerst nog vrienden en familie van Steven Van Geel aan getuigen. Bij velen was te horen dat de Leuvenaar veranderd was, toen hij voorwaardelijk vrij kwam uit de gevangenis. “Ik herkende hem niet meer”, aldus zijn beste vriend. “Hij stond onder medicatie en begon te pochen dat hij van alle soorten drugs had genomen in de gevangenis. Ik had op een bepaald moment zelfs schrik van hem, toen hij begon agressief te doen tegen z'n vader.” Toen Van Geel bij één van z’n vrijlatingen ‘s avonds toch sigaretten ging kopen, gaf hij de naam van z'n beste vriend op aan de politie. Die reageerde donderdagvoormiddag bijzonder verbaasd. “Daar wist ik helemaal niets van.”

De morgen na de feiten stond Van Geel voor de deur van de man. “Hij riep me uit bed. Ik wist meteen dat er iets niet klopte. Steven was stil en wilde me niet zeggen wat er gebeurd was. Een andere vriend heeft hem uiteindelijk kunnen overtuigen om zich aan te geven. Ik was enorm verrast door de feiten. Ik heb Steven altijd gekend als een eerlijke, brave gast. Op de beelden zie je dat hij het mes weggegooid heeft en is beginnen worstelen op de grond. Hij deelde geen slagen uit. Ik weet dat hij niet de intentie had om te vechten. Als hij ooit vrijkomt, kan hij steeds op me rekenen.”

De man kende ook de voortvluchtige Suleyman Betelguiriev persoonlijk. “Het is voor mij totaal onverwacht wat er is gebeurd. Ik kende Suleyman als een eerlijke jongen en heb hem nooit iets slecht zien doen. Hij was altijd heel vriendelijk. Ik vind het zelf verschrikkelijk wat hij heeft gedaan. Het is voor mij een shock.”

Brave jongen

Volgens Johanna Hostens, de 59-jarige moeder van Van Geel, was haar zoon een brave jongen. “Hij was als kind heel rustig. Een beetje verlegen, maar goed opgevoed. Steven was beleefd en loyaal. Het zijn waarden die ik hem van thuis uit meegegeven heb. De feiten waarvoor hij hier terecht staat, zijn dingen die nooit in ons zouden opkomen. Ik heb mijn zoon zo niet opgevoed.”

Steven Van Geel is een kind van gescheiden ouders. Zijn moeder kreeg na zijn geboorte het hoederecht over haar zoon. “Het was een vechtscheiding die drie jaar heeft geduurd. Toen Steven bij z'n vader was, werd hij psychologisch vernederd. Die man had een alcoholprobleem. Ik heb met z’n verslaving geleefd. Dat wens ik niemand toe. De vader van Steven ging ook vaak mee naar het voetbal, toen onze zoon nog bij OH Leuven speelde. Na de wedstrijden bleef hij vaak plakken. Steven was daar beschaamd over. Ook zijn schoolresultaten gingen tijdens het middelbaar naar beneden. Ik vind dat ze op school nooit goed voor hem hebben gezorgd.”

Alcoholverslaving

Haar zoon had volgens Johanna Hostens een alcoholverslaving. “Nu zie ik dat in”, vertelde ze. “Hij dronk teveel tijdens het uitgaan. Toen hij bij mij was, was dat niet het geval. Ik dacht dat dat normaal was, dat het eigen was aan puberen. Om zijn angststoornissen op te lossen, heeft hij gegrepen naar medicatie. Zijn alcoholverslaving is zo veranderd naar een medicatieproblematiek.”

Bij Oscar Van Geel, ook gekend als “de Carre”, was een compleet ander verhaal te horen. “Onze scheiding is redelijk vlot verlopen. Steven is veel bij mij geweest. Hij werkte af en toe mee in m’n dakwerkersbedrijf, maar dat was niets voor hem. Ik heb nooit mogen klagen over Steven. Hij is geen slechte jongen. Of hij veel alcohol dronk? Er is een moment geweest dat hij meerdere glazen bier dronk bij mij en bij z’n kameraden. Maar of dat veel was, denk ik niet.”

Donderdagvoormiddag komen nog enkele vrienden van Steven Van Geel getuigen. Daarna gaan de burgerlijke partijen van start met hun pleidooien.