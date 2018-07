Van de hel naar de hemel in Brugge 10.000 FANS SCHREEUWEN DUIVELS NAAR MIRACULEUZE WINST 03 juli 2018

02u56 0 Brugge Wat een match, wat een ontlading! Een volgepakt Beursplein, goed voor zeker 10.000 toeschouwers, heeft gisteren de Rode Duivels vooruitgeschreeuwd tegen Japan. Ze ergerden zich aan het slordige spel, maar genoten van de doelpunten én de climax.

Voorafgaand aan het WK-dorp op het Beursplein was er wel een klein relletje tussen middenstanders. De organisatoren van het dorp lieten immers nadarhekken aanrukken om het plein af te zetten. Maar dat zorgde ervoor dat klanten van bijvoorbeeld café De Vetten Os niet makkelijk meer op het plein konden. Ze vergaapten zich aan de reclameboodschappen op de hekken. "Helemaal niet leuk", vindt uitbater Pieter Loosveldt van nota bene het grootste Rode Duivelscafé in Brugge. "De hekken zijn er geplaatst uit onvrede, omdat wij weigeren om de prijs van onze pinten op te slaan tot 2,5 euro per glas. Dat is de prijs die ze in het WK-dorp voor een consumptie vragen. Maar ze kunnen toch niet verwachten dat wij 1 euro per glas duurder rekenen aan onze vaste klanten?"





Maar het merendeel van de fans liet de discussie niet aan het hart komen. De matige prestatie van de Duivels tegen het stugge Japan inspireerde het Brugse plein tot veel emotie, applaus en gejuich bij de doelpunten. De organisatie van het WK-dorp kan nu al terugblikken op een heel geslaagd tornooi. Vier keer was het al bijna vol huis. (BHT)





