Van dancehall tot salsa en folk: Brugge gooit de benen los 13 augustus 2018

02u36 0

De jaarlijkse hoogmis van de dans in de Brugse binnenstad heeft zaterdag zo'n 15.000 mensen op de been gebracht. Bands en dj's namen het publiek op sleeptouw voor een dansmarathon langs verschillende ballrooms. De zeventiende editie werd een succes dankzij onder meer nieuwkomers Team Damp. "En op de Dancehall Stage aan het Kraanplein brachten we een initiatie raggae met de Radikal Crew, die al eerder het podium deelde met Major Lazer en Sean Paul", zegt organisator Patrick Keersebilcktrots. Heel veel volk trok naar het Astridpark, waar onder meer zwoele latino werd gedanst. In de Magdalenakerk stond tango centraal. Niet veel verder, in De Violier, zorgde folkmuziek voor ambiance in de Folkbal Stage. (BHT)