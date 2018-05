Vals alarm na melding drenkeling 31 mei 2018

Politie en brandweer zijn gisteren even voor 11 uur uitgerukt voor een melding van een persoon in het water langs de Damse Vaart in Brugge. Een oudere dame merkte naar eigen zeggen 'iets rood' op in het water. Volgens haar was het de grootte van een persoon. Eenmaal aangekomen, deden de hulpdiensten een grondige controle, maar konden ze niets aantreffen. Waarschijnlijk zag de bejaarde vrouw iets verkeerd. Van een man in het water bleek dus uiteindelijk geen sprake. (MMB)