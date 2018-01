Val in Ringvaart 02u32 0

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag rond 1 uur in het water van de Ringvaart beland. Dat gebeurde ter hoogte van de Langestraat. Omstaanders zagen alles gebeuren en verwittigden de brandweer. Ook de politie kwam ter plaatse. De twintiger werd snel uit het water gehaald en kreeg meteen de eerste zorgen. (JHM)