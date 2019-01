Vakbond hekelt ‘middeleeuwse toestanden’ in Brugse gevangenis: “Riolering staat op instorten” Mathias Mariën

17 januari 2019

08u28 0 Brugge Het ACV hekelt de ‘middeleeuwse toestanden' in de Brugse gevangenis. Volgens de vakbond blijft de lijst met herstellingswerken aandikken en wordt amper voldaan aan de basisbehoeften van de gedetineerden.

Volgens ACV staat in een bepaald deel van de gevangenis de riolering op instorten en bij de vrouwenafdeling is de vernieuwing van de douches stopgezet omdat er op diverse plaatsen water door kwam. Daarnaast zijn in de wasserij alle industriële wasmachines en de strijkrol defect, net zoals de kookdouches, de ovens en de braadsledes in de keuken. De was wordt nu uitbesteed en een externe firma levert de maaltijden voor de gedetineerden. “Dat heeft natuurlijk een aanzienlijk kostenplaatje”, klinkt het.

Daarnaast kan niet worden voldaan aan alle basisbehoeften van de gedetineerden. De kledij die door een externe firma gewassen wordt, komt nat terug naar de gevangenis, aldus ACV. “Wij stellen ons ernstige vragen rond de hygiëne omdat de natte kledij soms dagenlang blijft staan”, klinkt het. ACV-Openbare Diensten roept minister van Justitie Koen Geens, ook belast met Regie der Gebouwen, op een oplossing te vinden voor “deze schrijnende middeleeuwse toestanden”. Daar klinkt het dat er wel degelijk investeringen staan gepland, maar dat die nu eenmaal tijd vragen.