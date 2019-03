Vakantiewoning naast Sint-Donaaskerk kreeg in jaar tijd al vier keer transmigranten over de vloer: “Schade is nog niet hersteld of ze zitten al weer binnen” Siebe De Voogt

08 maart 2019

13u59 0 Brugge Transmigranten die binnendringen in een vakantiewoning om er de nacht door te brengen of te schuilen voor de kou. Het is schering en inslag in Zeebrugge. De eigenaar van een vakantiewoning naast de Sint-Donaaskerk maakte het het voorbije jaar liefst vier keer mee. “De schade van de vorige inbraak was nog niet hersteld of ze zaten al opnieuw binnen”, zegt Amaury Van der Beken (33).

De woning naast de Sint-Donaaskerk in Zeebrugge is al minstens tien jaar in handen van de familie Van der Beken. Het pand doet dienst als vakantiehuis. Nooit hadden de eigenaars last van de transmigranten, maar het voorbije jaar loopt het de spuigaten uit. “Liefst vier keer hebben er al illegalen binnen gezet in de woning”, vertelt Amaury Van der Beken (33) uit Brugge. “Meestal richten ze niet veel schade aan, maar nemen ze een douche of koken ze een maaltijd. Dat kost natuurlijk ook elektriciteit.”

Camerasysteem

De laatste feiten dateren van 5 januari. Toen drongen twee Algerijnen en een Libiër binnen in de vakantiewoning en verbleven er een dag lang. “Bij een inbraak kort voordien was een raam gesneuveld. Op 17 januari zou het raam hersteld worden, maar die kans heb ik zelf niet gekregen. Bij de tweede inbraak vorig jaar verbleven de illegalen zelfs enkele dagen in onze woning. Mijn moeder zou er het weekend doorbrengen en stootte de vrijdag op een transmigrant. Ze kon naar buiten lopen en verwittigde daar de politie, die de man kon oppakken.” Na de derde inbraak, een tweetal maanden geleden, installeerde Amaury een camerasysteem in de woning. “Het was meer dan genoeg geweest”, zegt hij. “Ik kan de beelden afspelen op mijn smartphone en zie dus meteen of er iemand binnen is. Door het camerasysteem konden we de drie transmigranten pakken die op 5 januari waren binnengedrongen.”

Schrijnende situatie

De twee Algerijnen en de Libiër verschenen vrijdagmorgen voor de correctionele rechtbank in Brugge. Het openbaar ministerie vorderde voor alle drie een celstraf van één jaar. De verdediging vroeg de rechtbank om begrip voor de situatie van de transmigranten. “Mijn cliënt was die dag ziek en had drie dagen niet geslapen”, pleitte de advocate van de Libiër. “Het was de dag van de feiten bovendien bijzonder kou: een schrijnende situatie. Die mannen waren op zoek naar een plek om te slapen. Er stond een paneel voor het raam. Ze hebben dat weggenomen en zijn naar binnen gegaan. Mijn cliënt heeft veel spijt en had nooit gedacht dat zijn gedrag zo’n gevolgen zou hebben.” Amaury zakte zelf naar de rechtbank af om de schade voor zijn vernielde ruit, iets meer dan 800 euro, terug te vorderen. “Al weet ik niet of ik dat bedrag ooit zal terugzien. Bovendien loopt de schade minstens drie keer zo hoog op. In een jaar tijd heb ik immers al drie ramen mogen laten vervangen.” Uitspraak op 22 maart.