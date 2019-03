Vader verongelukte bromfietsster (26) kapot van verdriet: “En drinken én te snel rijden én geen voorrang verlenen ... Hoe roekeloos kan je zijn” Mathias Mariën

20 maart 2019

16u05 12 Brugge Frank De Vos (62) verloor afgelopen weekend zijn dochter in een zwaar verkeersongeval en is nog steeds kapot van verdriet. Hij begrijpt niet wat de aanrijder bezielde en blijft achter met heel wat vragen. “En drinken én te snel rijden én geen voorrang verlenen: hoe roekeloos kan je zijn. Deze klap kom ik nooit te boven. Emmy was een schat van een dochter en betekende alles voor me”, getuigt Frank, die zelf in het ziekenhuis ligt nadat hij zaterdagochtend in paniek zijn dochter ging zoeken.

Met trillende stem vertelt Frank De Vos voor het eerst hoe hij de afgelopen dagen beleefde. Vol liefde spreekt hij over zijn dochter Emmy, die afgelopen zaterdag op amper 26-jarige leeftijd stierf. De vrouw was op weg naar haar werk in het AZ Sint-Lucas, toen ze omstreeks 6.45 uur frontaal werd aangereden door een aankomend voertuig langs de Odegemstraat in Assebroek. Een toevallige passante probeerde Emmy nog te reanimeren, maar wellicht was de vrouw op slag dood. “Ik kan het nog steeds niet vatten. Emmy zat boordevol plannen en had net haar grote liefde gevonden. Ze waren samen aan het verbouwen en zouden eind deze zomer gaan samenwonen. Plots blijft er niks meer over …”, getuigt Frank.

Roekeloos rijgedrag

De 62-jarige man had zaterdagochtend meteen een slecht gevoel toen het ziekenhuis belde dat zijn dochter niet was aangekomen op haar werk. “Ik besloot zelf op mijn scooter te springen en de route van Emmy af te rijden”, doet Frank zijn verhaal. “Mijn lichaam zat vol adrenaline. Natuurlijk hoop je op dat moment dat het ‘maar’ om motorpech gaat. Toch voel je als vader meteen veel angst. Angst dat er toch iets ergs zou gebeurd zijn. Het was donker, het regende … Er flitsen allerlei scenario’s door je hoofd.” Vlak voor hij de plaats zou bereiken waar zijn dochter net was aangereden, kwam Frank echter zélf ten val. Hij wou aanvankelijk zijn weg vervolgen, maar kon door de onhoudbare pijn niet anders dan een ambulance bellen.

In het ziekenhuis kreeg hij uiteindelijk te horen dat zijn dochter was overleden. “Wat er op dat moment door mij heen ging … Dat valt niet in woorden te omschrijven. Het is verschrikkelijk. Emmy was een schat van een dochter en betekende alles voor me”, gaat Frank verder. “Ik heb me het ongeval al 1.000 keer proberen inbeelden. Het is ook zo onrechtvaardig. Die man had gedronken, reed te snel en verleende geen voorrang: hoe roekeloos kan je zijn? Ik kan écht niet vatten wat die man bezielde. Hij kon toch wachten tot Emmy was gepasseerd? Of wat meer uitwijken? Deze klap kom ik nooit te boven. Geloof me: de boosheid ten opzichte van die chauffeur komt heus wel. Momenteel zit ik nog in een andere fase van het verwerkingsproces.”

Kapster

Frank woonde nog samen met zijn dochter in de Halletoren van Brugge en had een zeer nauwe band met haar. “Waarschijnlijk zegt elke vader dat hij een fantastische dochter heeft, maar ik meen dat echt. Emmy was een enorm lief persoon, rechtuit ook, spontaan en altijd bereid anderen te helpen”, zegt de man zichtbaar geëmotioneerd. “Ik merk nu nog maar eens hoe geliefd ze was. In het ziekenhuis waar ze werkte tonen ze om de paar minuten haar foto op een groot scherm. Ook op de plaats van het ongeval liggen er bloemen.”

Emmy werkte behalve in het ziekenhuis ook als kapster aan huis in bijberoep. De nabestaanden nemen zaterdag om 10 uur een laatste keer afscheid van de jonge vrouw tijdens de uitvaart in het crematorium De Blauwe Toren. Tegen die tijd mag Frank, die een dubbele sleutelbeenbreuk, klaplong en zeven gebroken ribben opliep bij zijn crash, het ziekenhuis verlaten. “Ach, mijn pijn stelt niks voor in vergelijking met wat Emmy meemaakte. Ik hoop dat we haar op een mooie manier kunnen eren tijdens de uitvaart. Dat verdient ze.”