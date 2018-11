Vader (41) en zoon (14) patrouilleren tegen inbraakgolf in Assebroek POLITIE: "WAAKZAAMHEID IS GOED, MAAR NEEM HEFT NIET IN EIGEN HANDEN" MATHIAS MARIËN

23 november 2018

02u26 23 Brugge Schrik niet als u Jimmy Miny (41) en zijn zoon Phoenix (14) in het donker door de straten van Assebroek ziet patrouilleren. De twee hebben een burgerpatrouille opgericht en willen zo de inbrakenplaag stoppen. De politie waarschuwt: "Waakzaamheid is goed, maar neem het heft niet in eigen handen."

Warm ingeduffeld staan Jimmy en zijn zoon Phoenix ons op te wachten. "Of het niet te koud is om te patrouilleren? Maar nee, we wandelen ons wel warm", glimlacht Jimmy. Het blijkt meteen de start van een warme babbel met een man die zijn buurt en eigen gezin veilig wil stellen. "Bij ons is er gelukkig nog niet ingebroken. Maar als je de andere verhalen hoort... Het is echt een plaag." Ongelijk heeft de Bruggeling niet. Vorig weekend alleen al werd er in dezelfde buurt maar liefst tien keer ingebroken in één avond. Ook de weken daarvoor steeg het aantal inbraken in Assebroek. Opvallend: het merendeel van die inbraken gebeurde in de vooravond.





Voor Jimmy, die in de buurt van het Bergjesbos woont, waren de aanhoudende berichten hét sein om het heft in eigen handen te nemen. "Waarom niet? Ik ben voorlopig thuis na een operatie en kan me op deze manier toch nuttig maken", legt hij uit. Ondertussen wordt het steeds later en valt de avond over Assebroek. De waakzaamheid van vader en zoon verscherpt. Hoewel ze hun ronde al starten om 16 uur, is de kans op verdachte bewegingen of personen het grootst als het donker wordt en de straatverlichting aanspringt. De twee nemen hun taak serieus. De voorbije dagen hebben ze al enkele keren de politie gebeld. "Als ik een verdachte bestelwagen zie, dan bel ik de nummerplaat door. Het kan altijd iets opleveren? En ik besef wel dat het uiteindelijk onnozelaars zoals ikzelf zijn die in de kou willen rondwandelen. Maar als ik daar andere mensen mee kan helpen: graag."





'Respect, makker'

Het valt op tijdens de patrouille, Jimmy's initiatief kan in Assebroek op veel bijval rekenen. "Respect, makker", valt meerdere keren te horen. "Vooral oudere mensen zijn me dankbaar", vertelt Jimmy. "Het is ook vooral bij hen dat er een onveiligheidsgevoel heerst. Als ze weten dat er iemand in hun wijk rondwandelt, dan kunnen ze misschien net iets geruster zijn." Voorlopig blijft de route van vader en zoon wel relatief beperkt tot een ronde van enkele kilometers. Papa te voet, de 14-jarige zoon op zijn fiets. "Het was zijn eigen voorstel om mee te gaan. Er was geen houden aan", lacht de trotse papa. "Maar ik zorg er wel voor dat hij geen enkel gevaar loopt. Stel dat we iemand zien inbreken, moet Phoenix meteen wegfietsen en de politie bellen. Wat ik op dat moment zelf doe, hangt af van de situatie en of er iemand in gevaar is."





Leden gezocht

Even na 22 uur zit de patrouille van het duo er op. "Morgen staan we hier opnieuw", klinkt het zelfverzekerd. "Mijn vrouw verklaarde me wel al zot. 'Hoe lang ga je dat volhouden', zegt ze dan. Eerlijk? Als het van mij afhangt doen we het nog een hele tijd. Mensen uit andere wijken vragen me nu al om ook daar eens te passeren. Alleen is dat onbegonnen werk voor twee personen. Als we te lang wegblijven van één locatie, kunnen de dieven er al lang hun slag geslagen hebben. Ik hoop dus dat er zich de komende dagen nog mensen aansluiten bij ons initiatief. Hoe meer, hoe beter", aldus Jimmy, die intussen enkele agenten moet uitleggen waarom hij steevast in dezelfde straten rondwandelt. "Gelukkig kennen de mensen in de buurt mij al", glimlacht Jimmy.





Bij de Brugse politie vragen ze om het heft niet in eigen handen te nemen bij verdachte situaties. "Waakzaamheid en sociale controle zijn goed", duidt woordvoerster Lien Depoorter. "Maar het heft in eigen handen nemen als er iets verdachts gebeurt, kan en mag niet. Contacteer altijd onze diensten."