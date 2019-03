URB EGG-café slaat tenten op voor jarige Stadsschouwburg Bart Huysentruyt

28 maart 2019

17u39 0 Brugge Het populaire, maar tijdelijke URB EGG-café slaat deze zomer haar tenten op het plein voor de Brugse Stadsschouwburg. Dit keer kiezen de initiatiefnemers dus niet voor een verborgen plekje, maar voor de binnenstad van Brugge. “We vieren de 150ste verjaardag van de Stadsschouwburg en willen zo veel mogelijk volk lokken”, zegt Till Holger-Borchert, curator van de Triënnale.

Er staat een uitgebreid programma op til om dit 150-jarig jubileum van de Koninklijke Stadsschouwburg te vieren. Samen met Cultuurcentrum Brugge, Musea Brugge en de Stadsrepubliek wordt dit stadsicoon in de kijker gezet. Van 29 juni tot 8 september wordt het voorplein van de Stadsschouwburg omgetoverd tot een pop-up bar met een verhoogd terras. Het ontwerp komt van het Brugse Architectuuratelier Dertien12 dat recent is aangewezen voor de reconversie van de Biekorfsite. “Ons cadeau voor de 150ste verjaardag van onze Stadsschouwburg is een leuk café dat zomerse herinneringen aan de stad meebrengt”, zegt Lennart Claeys, vennoot van Dertien12.

Het pop-upcafé keert jaarlijks terug en stond onder meer al nabij het station en langs de Gentpoortvest. URB EGG-café maakt deel uit van de Triënnale, die vorig jaar aan een tweede editie toe was. “We blikken stilaan vooruit naar de derde editie”, zegt curator Till Holger-Borchert. “In dit tussenjaar focussen we op ontmoeten. Het publiek wordt uitgenodigd om actief met het programma aan de slag te gaan in het tijdelijke café.”

In de zomermaanden wordt er tweewekelijks een ontmoeting met (inter)nationale gasten georganiseerd. Kunstenaars, architecten en schrijvers komen dan langs in het café.

De zomerbar is het eerste initiatief in het kader van het feestjaar rond de Stadsschouwburg, dat officieel op zaterdag 28 september start. Die avond waan je je helemaal in 1869, het geboortejaar van de Koninklijke Stadsschouwburg. Tijdens de re-enactment flaneer je in 19de eeuwse kleren, en geniet je in een unieke sfeer van de spektakelmusical ‘3 Musketiers’, een even unieke samenwerking tussen de Brugse musicalverenigingen TeamJacques en KotéKoer.

Ondertussen loopt in Het Arentshuis een tentoonstelling rond de ontstaansgeschiedenis van de Koninklijke Stadsschouwburg. Samen met Erfgoedcel, Monumentenzorg, Musea Brugge en Stadsarchief, staat Cultuurcentrum Brugge tijdens de tentoonstelling ’150 jaar Stadsschouwburg - De tentoonstelling’ stil bij het roemrijk verleden van de Brugse Koninklijke Stadsschouwburg.

Alle activiteiten zijn nu al terug te vinden op www.150jaarstadsschouwburg.be.