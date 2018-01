URB EGG-café niet aan Coupure, maar in tuin Poortersloge Protest van buurtbewoners doet stad uitwijken BART HUYSENTRUYT

02u56 0 Benny Proot De Poortersloge aan het Jan Van Eyckplein. Brugge Het URB EGG-café, een tijdelijke horecazaak in het kader van de Triënnale, zal deze zomer niet op het water aan de Coupure liggen. Buurtprotest doet de stad uitwijken naar een alternatieve locatie. En die is mogelijk nog specialer: Bruggelingen mogen voor het eerst in decennia de tuin van de Poortersloge in. "Het is een echte parel", vindt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

De Poortersloge op het Jan Van Eyckplein, aan het begin van de legislatuur nog voor meer dan één miljoen euro gekocht door het Brugse stadsbestuur, krijgt deze zomer - eindelijk - een echte functie.





Het wordt niet alleen dé uitvalsplek voor de tweede Triënnale, ook de tuin krijgt een speciale functie.





"De Poortersloge beschikt over een tuin die al decennia niet meer toegankelijk is voor het publiek", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "URB EGG heeft de ambitie om telkens weer plekken op te zoeken die zelfs voor rasechte Bruggelingen onbekend zijn. Dat was zo aan de Gentpoort of aan het station en nu dus ook in het hart van de stad. Deze tuin is een echte parel, die wat verscholen ligt in de hoek met de Kraanrei. Ze biedt een prachtig zicht op de Poortersloge. Door de ondergrondse Kraanrei wordt ook de band met het water behouden."





Benny Proot De tuin van de Poortersloge.

Drijvend paviljoen

Want, oorspronkelijk was het plan om het URB EGG-café te openen op een drijvend platform langs de Coupure.





Daar bouwt het kunstenaarsduo Selgascano, bekend van onder meer een paviljoen bij de Londense Serpentine Gallery, vanaf mei een drijvend en deels overdekt paviljoen. Buurtbewoners zien er geen extra horeca zitten. "We hebben de plannen in november van vorig jaar toegelicht aan de buurt", zegt Landuyt. "De mensen waren enthousiast over het kunstwerk en ook over de mogelijkheid om er te zwemmen in de reitjes. De horeca viel minder in de smaak. Na een gesprek met de uitbaters, die aangaven dat ze zelf nog vragen hadden over de praktische haalbaarheid, gaf ik de opdracht om een alternatieve locatie te zoeken."





Centrale plek

De Poortersloge wordt zo dé centrale plek voor de Triënnale in 2018. Het gelijkvloers en de eerste verdieping worden ingericht als tentoonstellingsruimte en onthaal. Kunstenaars die voor de Triënnale een werk plaatsen in de binnenstad, zullen in de Poortersloge meer van hun oeuvre kunnen tonen.





Er komt daarnaast nog een pop-upbar op het strand van Zeebrugge die URB SEA zal heten. Dat paviljoen integreert het





Beaufort-kunstwerk van ROTOR, de strandbib, de sportuitleenpost en een strandbar in een nieuwe tijdelijke constructie. Kandidaat-uitbaters tussen 30 maart en 30 september kunnen zich aanmelden op www.brugge.be.