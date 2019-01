Update: de vrouw is terecht. Brugse politie op zoek naar vermiste vrouw met jongdementie Mathias Mariën

21 januari 2019

06u23 0 Brugge De Brugse politie is dringend op zoek naar Kathleen Mycke, een vrouw van 57 jaar met jongdementie.

De vrouw is sinds zondagavond omstreeks 19:30 uur vermist. Ze reed op het tijdstip van haar verdwijning met haar elektrische fiets aan het rondpunt Doornhut – Moerkerkse Steenweg in Sint-Kruis. Sindsdien is ieder spoor bijster. Kathleen draagt een donkerblauwe broek, een donkerbruine jas (type skivest), groen-grijze sportschoenen, een opvallende wollen rode muts, bruine handschoenen en ze draagt een bril. Ze rijdt met een witte elektrische damesfiets van het merk Batavus. Indien iemand de dame gezien heeft of de dame aantreft, gelieve zo snel mogelijk de politie te contacteren op het nummer 112 of rechtstreeks naar de PZ Brugge op het nummer 050/44.88.44.

UPDATE: de vrouw is ondertussen veilig en wel teruggevonden.