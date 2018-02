Unizo: "URB SEA op strand is wél goede zaak" 14 februari 2018

Unizo Brugge gaat niet mee in het protest van een lokale horeca-uitbater in Zeebrugge-Bad over de komst van URB SEA. Dat is een nieuw paviljoen met horecazaak vanaf de lente op het strand. "Dit zal extra toeristen aantrekken en dus ook de horeca in Zeebrugge een boost geven", denkt voorzitter Hendrik Vermeulen. Een lokale uitbater vond het niet eerlijk dat die niet de kans had gekregen om extra beachbars te plaatsen, terwijl de stad het wel mag. "Ik steun die vraag wel", zegt Vermeulen. "Er is nog ruimte in Zeebrugge voor extra strandbars. Ze kunnen versterkend werken." (BHT)