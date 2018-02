Unizo: "Uitleg over OCMW-bistro stelt ons gerust" 23 februari 2018

Unizo Brugge is tevreden met het antwoord van OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V) over bistro De Garve in het gelijknamig dienstencentrum. Er was eerder deze week kritiek omdat de maaltijden er tegen spotprijzen worden aangeboden en dat Bruggelingen daar zomaar kunnen eten. Oneerlijke concurrentie, zo vond Horeca Brugge. "De uitleg stelt ons enigszins gerust", zegt Unizo-voorzitter Hendrik Vermeulen. "Onze Brugse horeca hoeft zich geen zorgen te maken. Dat zal ons evenwel niet weerhouden om de evolutie van het proefproject van nabij op te volgen en zo mogelijke concurrentievervalsing tijdig te vermijden." In afwachting wijst Unizo op mogelijke samenwerkingsverbanden met de plaatselijke handel. (BHT)