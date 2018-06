Unizo: "Tweede verdieping op parking station" 05 juni 2018

02u54 0 Brugge Een tweede verdieping op de parking aan het station. Dat is een van de opmerkelijke voorstellen van zelfstandigenorganisatie Unizo voor de nieuwe beleidsploeg in Brugge.

Het bestuur van Unizo Brugge heeft gisteren zijn memorandum afgegeven aan het stadsbestuur. Unizo schotelt de Brugse politiek vijf prioriteiten voor. Het verbeteren van het parkeerbeleid is daar één van.





"We zijn verheugd dat er plaatsen voor kortparkeren bij komen", zegt voorzitter Hendrik Vermeulen. "Maar we zijn niet blind voor de problemen in de toekomst. Ondergronds parkeren moet uitbreiden. Onder 't Zand komen er gelukkig veel plaatsen bij, maar ook aan het station is dat mogelijk." Volgens Unizo zal dat de zichtbaarheid van het Huis van de Bruggeling niet aantasten. "Ook onder het nieuwe Beursgebouw mag de parkeercapaciteit hoger dan nu het geval is", meent de organisatie, die ook vraagt om werk te maken van bijkomende randparkings.





Verder dringt Unizo aan op de komst van een kmo-manager én een manager Brugge-winkelstad. De kmo-manager moet bedrijven aantrekken, terwijl de centrummanager dan weer nieuwe concepten naar de binnenstad moet trekken.





Würst

"Er is leegstand, dus ruimte voor vernieuwing", vindt regioverantwoordelijke Brecht Clyncke. "Conceptzaken, flagshipstores of ondernemingen zoals Würst van Jeroen Meus of Chez Claire met de lekkere éclairs in Gent en Antwerpen moeten in Brugge ook kunnen."





De stad moet ook actiever zijn, vinden ze bij Unizo. "Bijvoorbeeld door te investeren in het openbaar domein, meer straatmeubilair en propere voet- en fietspaden."





Wegenwerken

Tot slot wil Unizo ook een eigen schepen van Economie en Ondernemen bij de vorming van de volgende beleidsploeg. Ze willen ook dat ondernemers meer betrokken moeten worden bij wegenwerken. Dat was de voorbije jaren niet altijd even goed gelukt. (BHT)