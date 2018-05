Unizo: "Nood aan nieuwe bedrijvenzone na onteigeningen" 15 mei 2018

Zelfstandigenorganisatie Unizo vraagt de Vlaamse overheid om een nieuwe bedrijvenzone in Zeebrugge voor bedrijven die onteigend worden door de komst van de nieuwe zeesluis. Unizo steunt de komst van de nieuwe zeesluis én de locatie. "Maar een bedrijvenzone is nodig, want enkel zo blijft het economisch weefsel van Zeebrugge en de daaraan verbonden tewerkstelling intact. Locatie zou de huidige transportzone kunnen zijn. Ook in de westelijke achterhaven bestaan er zonder twijfel opportuniteiten voor reconversie en de aanleg van bedrijventerreinen", zegt voorzitter Hendrik Vermeulen. Unizo vraagt ook om de ondertunneling van de NX door te trekken onder de Vandammesluis én nieuwe woongebieden te creëren. (BHT)