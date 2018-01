Unizo neemt intrek in Astridlaan 02u43 0

Zelfstandigenorganisatie Unizo heeft zopas haar intrek genomen in de nieuwe lokalen langs de Koningin Astridlaan 29 in Sint-Michiels. Unizo verhuist zo na decennia op 't Zand naar een locatie buiten de stad. "Het kantoor werd door de groei van de organisatie te klein en onpraktisch", zegt directeur Frederik Serruys. "De afgelopen twee jaar is er een grondige zoektocht geweest naar alternatieve, vlot bereikbare locaties in het centrum van de stad, maar die werden niet gevonden. Dit nieuwe gebouw zal voortaan de ontmoetingsplek worden voor zelfstandige ondernemers. Ruime vergaderzalen en een ondernemersbar staan ter beschikking van de eigen diensten, maar ook voor ondernemers die opleidingen of coaching volgen bij Unizo." (BHT)