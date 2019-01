Unizo Brugge zet drie bestuursleden in de bloemen Bart Huysentruyt

18 januari 2019

12u46 0 Brugge Unizo-topman Danny Van Assche zette in het Provinciaal Hof op de Markt in Brugge drie bestuursleden in de bloemetjes. Het zijn Jef Van Paemel, Anouchka Vierstraete en Iris Wittevrongel. Zij kondigden hun afscheid aan.

Net geen 1.000 vrijwillige Unizo-bestuursleden zetten zich in 98 West-Vlaamse steden en gemeenten in om het lokale economische landschap zo ondernemersvriendelijk mogelijk te maken. “Al die bestuursleden zijn voor de grootste Brugse zelfstandigenorganisatie van onschatbare waarde”, zegt Brecht Clyncke van Unizo Brugge. “Tijdens de grote efficiëntieoefening vorig jaar, die resulteerde in de nieuwe groot-Brugse Unizo-structuur, kondigden 3 bestuursleden hun afscheid aan.” Op de nieuwjaarsreceptie werden ze daarom in de bloemen gezet.