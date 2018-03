Unizo: "Blij met nieuwe zeesluis, niet met locatie" 06 maart 2018

02u26 0

Dat er na veertien jaar discussie een locatie is aangeduid voor een tweede zeesluis in Zeebrugge, juicht zelfstandigenorganisatie Unizo Brugge toe. "Een tweede zeesluis is economisch van onschatbare waarde voor de Brugse regio", vindt voorzitter Herman Vermeulen. "Maar het Verbindingsdok was, veel meer dan de locatie Visartsluis, op lange termijn de beste optie. Wij betreuren ook dat de Vlaamse overheid te weinig heeft gewerkt aan een draagvlak voor de Visart-site. Het gevolg is nu dat een aantal lokale kmo's, zelfstandige ondernemers en inwoners rond de jachthaven, de stationswijk en de vismijncluster zich terecht zorgen maken over hoe het nu verder moet. We hameren op een duidelijke communicatie over de fasering en over de te nemen beslissingen voor ondernemers." (BHT)