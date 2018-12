Universiteitscampus Brugge doneert opbrengst kerstmarkt aan aardappelboeren Bart Huysentruyt

13 december 2018

De KU Leuven Campus Brugge geeft de opbrengst van haar kerstmarkt op woensdag 12 december aan de aardappelboeren van Conpapa in Ecuador. Tijdens de kleine kerstmarkt op de terreinen van de campus kon je hamburgers, frieten of soep bestellen. De aardappelboeren hebben nood aan een halfautomatische inpakmachine, diep in het Andesgebergte. Daar wil de KU Leuven haar steentje toe bijdragen.