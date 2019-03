Unieke Spaanse kunst in Sint-Janshospitaal Bart Huysentruyt

07 maart 2019

15u10 0 Brugge Het Sint-Janshospitaal vormt nog tot 6 oktober tijdelijk het decor voor prachtige Spaanse kunst uit de zeventiende eeuw.

In de monumentale ziekenzalen worden ruim 20 religieuze sculpturen en schilderkunst tentoongesteld, boordevol passie. Het is een zeldzame gelegenheid om kennis te maken met een weinig bekend aspect van Spanjes Gouden Eeuw. “Hoogtepunt van de tentoonstelling, naast schilderijen van beroemde meesters als Murillo en Zurbarán, is een groep van zes hyperrealistische sculpturen van de grootste beeldhouwer van de Spaanse barok, Pedro de Mena", zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). De tentoonstelling is een samenwerkingsproject met het Musée National d’Histoire et d’Art te Luxemburg. Kaartjes kosten 10 of 12 euro.