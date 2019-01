Uniek in de provincie: Duvel op tap in Duvelorium Bart Huysentruyt

09 januari 2019

17u35 0 Brugge Wie problemen heeft met het inschenken van de perfecte Duvel, kan voortaan naar het Duvelorium in Brugge. Daar hebben ze het populaire bier, als eerste in West-Vlaanderen, op tap.

Het Duvelorium is het grote café van de attractie Historium op de Markt. “Door het complexe hergistingsproces en de grote hoeveelheid koolzuur van het bier, leek het tot voor kort onmogelijk om ooit een Duvel van 't vat te drinken”, zegt Olav Blancquaert van brouwerij Duvel Moortgat. “We hebben drie jaar aan een installatie gewerkt waarmee het wel werkt. Duvel van het vat behoudt de hergisting, het alcoholpercentage en de authentieke smaak, zonder in te boeten op kwaliteit.”

Een Duvel van het vat is met vier graden een tikkeltje kouder dan vanop fles. “Het Duvelorium is de enige locatie in West-Vlaanderen die over deze tapinstallatie beschikt”, zegt Blancquaert. Andere locaties in ons land zijn de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, BOZAR en café Manneken Pis in Brussel en de Handelsbeurs in Gent.