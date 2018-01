Uniek: cellen veranderen in fuifzaal STUDENTENHUIS EN VRIJZINNIG HUIS KOMEN IN VROEGER COMMISSARIAAT BART HUYSENTRUYT

02u41 0 Benny Proot De mensen van de studentenbeweging en van de vrijzinnige gemeenschap poseren bij het vroegere politiekantoor waar ze een nieuwe stek zullen krijgen. Brugge In het vroegere politiecommissariaat in de Hauwerstraat aan het Beursplein is gisteren gestart met de vernieuwbouw van een Studentenhuis en Vrijzinnig Huis. De 8.000 studenten in Brugge krijgen er onder meer een ondergrondse fuifzaal bij. "Veel unieker wordt het niet", zegt schepen van Studentenstad Franky Demon (CD&V).

De politiediensten verlieten al een paar jaar geleden het centrale commissariaat in de Hauwerstraat. Sindsdien staat het grijze gebouw leeg. De dienst Patrimoniumbeheer van de stad Brugge tekende zelf het architectuurontwerp.





"Er komt een rode baksteen rondom de huidige structuur van het gebouw", zegt schepen van Studentenstad Franky Demon (CD&V). "Dit gebouw dateert van 1975 en heeft architecturaal geen waarde. De gelijkvloerse verdieping is bestemd voor de Vrijzinnige Gemeenschap, die ook de tweede verdieping inpalmt. De studenten nemen hun intrek op de eerste verdieping en in de kelder. Daar maken de vroegere cellen plaats voor een fuif- en activiteitenzaal voor 200 jongeren. Veel unieker wordt het niet."





Bart Huysentruyt Zo moet het nieuwe Studentenhuis er gaan uitzien.

Tuinpaviljoen

Voor de vrijzinnigen is er verder nog een tuinpaviljoen voorzien. Dat gebouwtje komt op de plaats van de fietsenberging en is geïnspireerd op een 18de eeuwse folie, zoals de orangerie van huis De Halleux in de Oude Burg. "Wij vragen al meer dan tien jaar een locatie in de Brugse binnenstad", zegt Lieve De Cuyper van het Vrijzinnig Huis. "Dit gebouw leent zich daar perfect toe. Tot nu toe waren we nauwelijks zichtbaar in Brugge. Dat verhinderde ons om te groeien. We hebben een eigen ruimte nodig om plechtigheden te organiseren. Die hebben we bijvoorbeeld in Kortrijk of Oostende wel. Straks kan dat dus ook in Brugge. De plechtigheden zullen plaatsvinden in het tuinpaviljoen, dat plaats biedt aan 250 mensen."





Aan Brugge binden

Ook de jongeren zijn tevreden. "Als studenten cantussen, een quiz of een andere activiteit willen houden, dan moeten ze dat nu vaak in achterkamertjes van cafés doen", zegt Franky Demon. "Met een eigen studentenhuis krijgen ze een eigen stek, waar dat in alle rust kan gebeuren. Door hen een eigen plek te geven, willen we hen ook meer aan Brugge binden. Het is de bedoeling dat de studenten zich hier thuis voelen zodat ze hier later kunnen blijven plakken."





De komst van de fuifzaal was lange tijd een bezorgdheid van de buurt. Volgens de stad zal die geen hinder met zich meebrengen.





"Er is voldoende rekening mee gehouden. Er zal geen overlast zijn." De totale kostprijs van het gebouw is bijna 5 miljoen euro, te verdelen tussen de stad en de Vrijzinnige Gemeenschap. Het gebouw opent in de paasvakantie van 2019.