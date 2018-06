Undercoveragent lokt smokkelaar in de val 21 juni 2018

Een 22-jarige Albanees riskeert in de Brugse rechtbank 30 maanden cel voor mensensmokkel. Het dossier is een uitloper van een groot Brits onderzoek, waarbij in februari 26 arrestaties werden verricht. De opgerolde bende wordt ervan verdacht transmigranten te hebben uitgebuit in carwashes in de streek rond Milton Keynes. In het kader van dat onderzoek infiltreerden twee undercoveragenten in de smokkelorganisatie. Zij ontdekten dat er op 13 februari vanuit Zeebrugge transmigranten zouden worden gesmokkeld over de Noordzee. De politie kwam tussen, toen de Albanees met zes landgenoten een busje instapte richting Zeebrugge. De undercoveragent zou hen met het voertuig tot bij de zeilboot brengen, maar zover kwam het door de tussenkomst niet. De advocaat van de smokkelaar minimaliseerde de feiten en stelde onder meer dat zijn cliënt helemaal geen geld kreeg van de bende. Nochtans was op de tap te horen dat zijn cliënt 2.000 euro zou opstrijken na de smokkel. Uitspraak op 12 juli. (SDVO)